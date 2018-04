Bildrechte: PIK

Die Folgen des verlangsamten Golfstroms sind weitreichend. Studien konnten zum Beispiel bereits zeigen, dass der Meeresspiegel an der US-Küste stark ansteigen wird. Städte wie New York oder Boston wären direkt betroffen.



Ebenso konnte festgestellt werden, dass weniger Wärme nach Norden getragen wird. Dadurch ist der Nordatlantik die einzige Meeresregion, die sich trotz Klimawandel abgekühlt hat.



Gleichzeitig verlagert sich der Golfstrom in der Nähe der USA aber Richtung Land und erwärmt die Gewässer entlang der nordlichen Hälfte der US-Atlantikküste.



Auch das Wetter in Europa könnte sich verändern, denn die Veränderung der atlantischen Meeresoberflächentemperatur hat zum Beispiel Auswirkungen auf die Zugbahnen von Stürmen, die vom Atlantik kommen. Hier könnte es dann deutlich kälter werden.



Was passiert also, wenn wir die globale Erwärmung nicht in den Griff bekommen? Verlangsamt sich der Golfstrom dann weiterhin?