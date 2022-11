Angekündigt 2019, erster Start versprochen für 2021 durch die CEO von SpaceX, dann für 2022 (Januar und Juli) durch Elon Musk selbst – für ein Projekt dieser Größenordnung sind die Verschiebungen nicht ungewöhnlich. Das erlebt die Nasa mit ihrer Mondmission Artemis I gerade. Die SLS-Rakete soll am 14. November abheben und ist, wenn das klappt, die größte fliegende Rakete Welt – für ein paar Wochen. Denn Musks Starship ist mit einer Höhe von 120 Metern 20 Meter größer als die Nasa-Rakete. Und im Gegensatz zur Nasa ist bei SpaceX alles auf Wiederverwendbarkeit ausgerichtet. Nach etlichen Fehlschlägen hatte der Prototyp SN15 am 6. Mai 2021 bewiesen, dass das Starship starten und sicher landen kann.

Wenn dieser Jungfernflug dem Starship gelingt, kommt SpaceX seinem Ziel Menschen zum Mond und zum Mars zu schicken ein Stück näher. Die Firma beabsichtigt, "die Raumfahrttechnologie so voranzutreiben, dass die Menschheit zu einer Spezies mit mehreren Planeten und schließlich zu einer raumfahrenden Zivilisation werden kann, und dass die Dinge, von denen wir in der Science-Fiction lesen, wahr werden und nicht immer nur Fiktion sind", so der Milliardär gegenüber der National Academies of Sciences and Engineering im November 2021.