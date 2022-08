Um 14:33 Uhr Mitteleuropäischer Sommerzeit (MESZ) sollte es so weit sein: Die Startrakete von Artemis I, das Space Launch System SLS, sollte vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida abheben. Bereits 40 Minuten vorher stoppte der Countdown. Wenige Minuten nach Beginn des zweistündigen Zeitfensters teilte die Nasa dann mit: "Der Start von Artemis I wird heute nicht mehr stattfinden. Die Teams arbeiten an einem Problem mit einem Triebwerk-Leck". Bereits im Vorfeld der Mission gab es mehrere Verzögerungen. Nun ist der Start der Mission, mit der es zurück zum Mond gehen soll, auf die zwei neuen Zeitfenster am 2. September um 18:48 Uhr MESZ sowie am 5. September um 23:12 Uhr MESZ terminiert. Der Grund für die Verschiebung waren Probleme bei der Betankung der Rakete, bei der die Triebwerke nicht weit genug heruntergekühlt werden konnten. Diese hatten sich schon im Vorfeld gezeigt und konnten am Montag letztlich nicht komplett behoben werden