Weizen, Roggen oder andere Getreidearten können für Landwirte in Mitteldeutschland zum Risiko werden. In Sachsen beispielsweise werden seit Mitte der 1990er Jahre sehr gute Erträge erzielt, vergleicht man sie zu den Zahlen von den 40 Jahren davor. Aber es gibt es starke Schwankungen, die teilweise von Jahr zu Jahr extrem ausfallen, wie etwa die Zahlen des sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) zeigen. In trockenen Dürresommern wie 2018 oder 2003 fallen sie stark und bringen viele Agrarbetriebe in wirtschaftliche Schwierigkeiten.