Diese Vier-Felder-Grafik veranschaulicht, wie die südliche Region des sich schnell entwickelnden, leuchtend roten Überriesensterns Beteigeuze/Betelgeuse Ende 2019 und Anfang 2020 für mehrere Monate plötzlich schwächer geworden sein könnte. In den ersten beiden Feldern, wie sie im ultravioletten Licht mit dem Hubble-Weltraumteleskop zu sehen sind, wird ein heller, heißer Plasmaklecks durch das Auftauchen einer riesigen Konvektionszelle auf der Sternoberfläche ausgestoßen. In Panel drei dehnt sich das ausströmende, ausgestoßene Gas schnell nach außen aus. Es kühlt ab und bildet eine riesige Wolke aus verdunkelnden Staubkörnern. Die letzte Tafel enthüllt die riesige Staubwolke, die das Licht (von der Erde aus gesehen) von einem Viertel der Oberfläche des Sterns blockiert. Bildrechte: NASA, ESA, and E. Wheatley (STScI)