Highlights des Monats August werden aber auch in diesem Jahr die Perseiden sein. Und besser als 2017 kommt ihnen auch kein Vollmond in die Quere. Am 11. August ist Neumond. Als reichster Meteor-Strom des Jahres bescheren die Perseiden bis zu hundert Sternschnuppen pro Stunde in der Nacht des Maximums. Darunter flammen auch sehr helle Exemplare auf, sogenannte Boliden oder Feuerkugeln. Die Perseidenmeteore dringen mit hohen Geschwindigkeiten von rund 60 Kilometer pro Sekunde ein - also umgerechnet 216.000 Kilometer pro Stunde. Nach Mitte August erscheinen nur noch wenige Nachzügler der Perseiden.

Auch die Internationale Raumstation mit Alexander Gerst ist noch einige Tage am Himmel über Mitteldeutschland zu sehen. Z.B. am 1. August um 21:28 Uhr, am 2. August um 22:10 Uhr oder am 4. August um 22:03 Uhr – da steht die Station allerdings bereits sehr tief am Himmel. Wer dann weiter ISS schauen will, hat aber zwei Livestreams der Station zur Wahl. Einen Blick in die Station. Und einen Blick von der Station auf die Erde (wunderbar – außer, es ist gerade Nacht und die Station über dem Meer).