Ein bisschen hat das Feuerwerk ihm die Show gestohlen – dem Supervollmond 2018. In der Silvesternacht war er fast voll, in der Nacht vom 1. auf den 2. Januar zeigte er sich dann am größten, denn er war nur 356.566,6 Kilometer von der Erde entfernt; 7.000 Kilometer näher als im mittleren Abstand bei Erdnähe seiner elliptischen Bahn. Und so nah wird er uns erst 2034 wieder kommen. Kleiner Trost: Ende des Monats wird es noch einen fetten Vollmond geben. Am 31. Januar wird er nur 2.500 Kilometer weiter entfernt sein als beim ersten Vollmond des Jahres.