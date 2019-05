Nachthimmel im Mai Jupiter, ISS und die Abschiedsshow der Iridium-Satelliten

Es gibt viel zu sehen am Nachthimmel im Mai. Da sind die Aquariiden-Sternschnuppen, Jupiter und die ISS. Und die Iridium-Satelliten geben gerade ihre Abschiedsvorstellung am Himmel. Was, die kennen Sie nicht?