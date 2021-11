Eigentlich müssten wir Ihnen in diesen Tagen dazu raten, möglichst viel Zeit an der frischen Luft zu verbringen. Novemberblues, Immunsystem, Sie wissen schon. Aber wenn Sie es tun, um heute Nacht Sternschnuppen zu sehen, dann sollten wir Sie besser warnen, damit Sie am Ende nicht enttäuscht sind. Der erste Grund ist das durchwachsene Wetter. Wolkig aber gelegentlich Regen bei 5 bis 0 Grad ist die MDR-Prognose des Wetters für Mitteldeutschland .

Sie sagen jetzt vielleicht den beliebten Satz, "Es gibt kein schlechtes Wetter, nur die falsche Kleidung", und haben damit natürlich recht. Aber das hilft Ihnen auch nicht, Sternschnuppen zu entdecken. Denn die Leoniden, so bekannt Ihnen auch der Name erscheint, sind anderseits nicht dafür bekannt, in großen Mengen zu erscheinen. Maximal zehn Sternschnuppen pro Stunde können Sie zum Höhepunkt des Schwarms in der Nacht vom 17. auf den 18. November erleben. Mit ganz viel Glück, bei besten Bedingungen. Übersetzt auf Alltagsdeutsch heißt das: Fünf sind realistisch, vielleicht.