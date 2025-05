"Mamaaa, wieso reden die so komisch?!" Meine beiden Kinder sind echte Sachsen, geboren und aufgewachsen im schönen Freistaat. Allerdings verziehen sie fragend das Gesicht, wenn wir in unserer Umgebung auf Menschen treffen, die sächsischen Dialekt sprechen. Meine Antwort "Die reden nicht komisch, so klingt Sächsisch" ruft dann allerdings noch weniger Verständnis hervor, denn das muss ja ein Irrtum sein. Niemand in unserem Umfeld spricht so. Weder in der Kita noch in der Schule. Und auch auf Spielplätzen – kaum Sächsisch hörbar. Wie kommt das? Ist Sächsisch in Großstädten wie Leipzig ausgestorben?