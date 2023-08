600 Gramm Gummibänder, zwanzig verschiedene Arten in vielen Farben: Das ist der Mageninhalt eines Weißstorches aus Bad Dürrenberg, der in der Tierklinik Leipzig gerettet werden sollte.

Der Jungstorch konnte nicht mehr gerettet werden und starb in der Vogelklinik Bildrechte: Karsten Peterlein

Allerdings verendete das Jungtier, genau wie schon kurz zuvor ein zweites Tier aus demselben Storchen-Gelege. Die Eltern hatten den Nachwuchs offenbar tagelang mit Gummibändern gefüttert, in der Annahme, es seien Regenwürmer. Die Gummis verklumpten im Verdauungstrakt, der übervolle Magen verlagerte sich in den Hinterleib, wodurch der erste Flugversuch des Jungtieres in einem Schacht endete. Ein drittes Tier dieser Storchenfamilie bleibt verschollen, zu dessen Verbleib gibt es dem Leiter der Vogelschutzhilfe Leipzig, Karsten Peterlein, zufolge bislang keine Hinweise, nachdem Nabu Leipzig und Nabu Merseburg-Querfurt Anfang August dazu aufgerufen hatten, Störche zu melden, die in der Region gesehen wurden.