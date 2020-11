Die Erde bei Nacht - sieht man sich die Satellitenbilder an, ist eines ganz deutlich zu erkennen: Hell erleuchtete Metropolen, deren Licht in den Himmel strahlt. Irgendwie schön, aber nicht makellos. Denn Lichtverschmutzung ist ein zunehmendes Problem für Tiere und Menschen. Die Städte werden mit der Zeit sogar immer heller, sagt Dr. Christopher Kyba vom Deutschen GeoForschungsZentrum (GFZ) in Potsdam. Aber was leuchtet hier eigentlich genau? Ist unsere Straßenbeleuchtung schuld? Um diese Frage zu beantworten, haben die GFZ-Forscher an einer Methode gearbeitet, um festzustellen, welchen Anteil die Straßenbeleuchtung von Städten an der Lichtverschmutzung hat.