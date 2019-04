Was kann man dagegen tun? Eigentlich ist die Lösung ganz einfach: Man muss Wasser und Vegetation in die Städte bringen, sagt eine neue Studie aus den USA. Um damit die Hauptursache für den Temperatur-Unterschied zwischen Stadt und Land zu bekämpfen, denn in den Städten verdunstet weniger Wasser.

Bisher, so die Wissenschaftler von der Boston University (USA) um den Umweltforscher Dan Li, wurde der Wärme-Unterschied zwischen Stadt und Land so erklärt: Die Städte haben zu viele versiegelte Flächen, was Verdunstung hemmt, und die ländlichen Gebiete können Wärme schneller an die untere Atmosphäre abgeben.