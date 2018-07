Das alles in Kombination mit einer Massage des Gewebes sei eine Wohltat für gestresste Augen. Der Leiter des Instituts für Medizinische Psychologie an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg setzt auf Ganzheitliche Medizin. Gemeinsam mit Kollegen aus den USA, Indien und Deutschland hat er weltweite Publikationen der vergangenen Jahrzehnte gesichtet, in denen es um Stress und Augenleiden geht. Außerdem wertet er derzeit Daten einer Studie mit einer Arbeitsgruppe in Indien aus: "Die Ergebnisse sind noch nicht publiziert, aber ich kann schon mal sagen, dass ein Meditationsverfahren sehr effektiv war, den Augeninnendruck zu normalisieren, was bei manchen Patienten dann auch zu einer Reduktion der Augentropfen führte."