Christian Rehtanz, Leiter des Instituts für Energiesysteme, Energieeffizienz und Energiewirtschaft an der TU Dortmund, kritisiert, die Stromversorgung sei von der Politik in den vergangenen Jahren auf Kante genäht und vor allem durch russisches Gas abgesichert worden. Allerdings hätte es auch viel schlimmer kommen können, wenn die jetzige Situation erst in ein paar Jahren aufgetreten wäre. "Nachdem mehr Kraftwerke endgültig stillgelegt worden wären, wäre eine Absicherung der Versorgung nicht mehr möglich gewesen. Diesen Winter kommen wir gemäß der Sonderanalyse und all der Maßnahmen, wenn sie denn schnell umgesetzt werden, noch einmal mit einem blauen Auge davon."