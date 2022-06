Die Forscherinnen und Forscher haben im Rahmen des Forschungsprojekts CLARA die Prozesskette von der rohen Biomasse bis hin zum flüssigen Kraftstoff Schritt für Schritt demonstriert. Dafür haben sie eine modulare Pilotanlage mit einer Leistung von einem Megawatt genutzt. In der Pilotanlage findet eine sogenannte Vergasung statt. Dabei werden die Ausgangsstoffe in einem Reaktor (Vergaser) erhitzt und es entsteht ein Gas. Dieses Synthesegas enthält Kohlenstoff, der als Grundlage für neue Chemikalien genutzt werden kann – etwa für den flüssigen Kraftstoff, der in den Tank kommt.