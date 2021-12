Unser Stromnetz ist ein hoch komplexes System: Bisher ist es so, dass die zentralen Kraftwerke nicht nur den Großteil des Stroms einspeisen. Sie sorgen auch dafür, dass das Netz jederzeit stabil bleibt, erläutert der Elektrotechnik-Ingenieur Jonas Kienast von der Technischen Universität Dresden: "Wenn jetzt ein Leistungsungleichgewicht im Netz ist, muss die Energieproduktion gesteigert werden. Für genau diesen Moment, in dem die Leistung im Netz zu wenig ist, kann diese fehlende Leistung aus der rotierenden Energie der Generatoren der großen Kraftwerke entnommen werden." Damit wird genau der Moment abgefedert, in dem die Verbraucher mehr Strom aus dem Netz entnehmen als gerade eingespeist wird.

Wie kann das Stromnetz stabil gehalten werden?

Aber wie kann das Netz in Zukunft stabil gehalten werden, wenn die Kraftwerke abgeschaltet sind? Man könnte zum Beispiel nur die Turbinen weiter betreiben, sagen die TU-Forscher. Doch das sei teuer, aufwändig und unflexibel, denn die Turbinen funktionieren nur gemeinsam mit den Generatoren der Kraftwerke. Trotzdem sehen sie im Prinzip der rotierenden Maschinen die Lösung des Energiewende-Problems: Energie, die in rotierenden Scheiben gespeichert wird, soll das Stromnetz auch künftig stabil halten. Und zwar in Form von ARESS - kurz für "Asynchroner Rotierender Energie-System-Stabilisator". Die Anlage haben die Forscher gemeinsam mit Partnern aus Wissenschaft und Industrie entwickelt. Sie besteht aus einem Generator, einem sogenannten Umwandler und einem großen Schwungrad, erläutert Kienast. "Eine sehr große, massive Scheibe mit einem Durchmesser von einigen Metern. Wenn man die beschleunigt und wenn sich das dreht, kann man das abbremsen. Die Energie, die dabei entsteht, lässt sich dem Netz zu Gute führen." Die Anlage komme ganz ohne Turbinen aus, sei einfach aufgebaut, so die Forscher und sie sei flexibel skalierbar, lasse sich also dem Bedarf anpassen.

Wann soll die Anlage einspringen?

Ob die neue Technologie auch in der Praxis so funktioniert, wie die Elektrotechniker sich erhoffen, muss sich noch zeigen. Ihre Partner bauen derzeit an den großen Komponenten für eine Pilotanlage.