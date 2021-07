Was kommt nach der Kohle? Von 100 Ideen sind sechs in der Endrunde für die geplanten Großforschungszentren in Sachsen.

So haben es aus Leipzig zwei Ideen in die Endauswahl geschafft: CLAI_RE, das "Centre for Climate Action and Innovation – Research and Engineering" will Klimadaten und -wissen bündeln, belastbare Vorhersagen, Vorsorge und Anpassung für den Klimaschutz sowohl in Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Wasser, Planung städtischer Räume, Energieversorgung, Gesundheit und Mobilität.