Brillen mit einem Filter im blauen Bereich des Licht-Spektrums sollen das Auge schonen. Denn das blaue Licht aus all den LED-Bildschirmen (Smartphone, Computer, TV, etc.), denen wir tagtäglich ausgesetzt sind, ermüde unsere Augen schneller. Zudem soll es die Netzhaut schädigen und zu Schlafstörungen führen. Der blaue Filter in den Brillengläsern soll das mindern. Brillenläden nehmen dafür teurer Aufpreise. Dabei kann ein positiver Effekt des blauen Filters bisher nicht nachgewiesen werden.