Fahrraddiebstahl ist ein großes Problem, vor allem in den Metropolen. In Deutschland führte etwa Leipzig die Rangliste der Städte mit den meisten geklauten Rädern mit 1.375 je 100.000 Einwohner im Jahr 2021 an. In Amsterdam haben nun Forschende eine Studie durchgeführt, bei der der Weg von insgesamt 100 Second-Hand-Fahrrädern von Juni bis November 2021 per Tracker verfolgt wurde.