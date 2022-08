Klimastudie Extreme Hitzewellen werden zur Normalität

Das obere Feld zeigt die "extrem gefährlichen" Tage pro Jahr von 1979 bis 1998, an denen der Hitzeindex in den Tropen 51,1 °C überstieg.

Die linke Spalte zeigt die Bandbreite der Möglichkeiten für 2050, mit einem deutlichen Sprung vor allem in Indien.

Die rechte Spalte zeigt die breitere Spanne der Möglichkeiten für 2100.

Das untere rechte Worst-Case-Szenario zeigt bis zu drei Monate "extrem gefährlicher" Bedingungen in Afrika südlich der Sahara und in Teilen Indiens. Bildrechte: Vargas Zeppetello et al./Communications Earth & Environment