Die Wissenschaftler der medizinischen Universität "Karolinska Institutet" in Stockholm wollten untersuchen, ob der Anstieg von Adipositaserkrankungen möglicherweise damit zusammenhängt, dass immer mehr Kinder per Kaiserschnitt zur Welt kommen. Wurden 1990 noch 6,7 Prozent auf diese Weise entbunden, waren es 2014 schon 19,1 Prozent weltweit. Der Anteil übergewichtiger Kinder stieg in diesem Zeitraum von 4,8 auf 6,1 Prozent.

Natürklicher Geburt oder Kasierschnitt Bildrechte: dpa Dazu analysierten die Forscher Daten von 100.000 männlichen 18-jährigen. Sie teilten sie in drei Gruppen ein, je nachdem, auf welche Weise sie zur Welt gekommen waren: durch eine natürliche Geburt, einen Wunschkaiserschnitt oder einen medizinisch notwendigen Kaiserschnitt. Dann verglichen sie den Body-Mass-Index (BMI), der nach Berücksichtigung von Geschlecht, Alter, Körpergröße und Körpergewicht angibt, ob man als "normalgewichtig" gilt oder nicht.

Kaiserschnitt spielt keine Rolle für spätere Gewichtsentwicklung

Die Auswertung der Daten ergab: 5,5 Prozent der Männer, die durch einen Wunschkaiserschnitt zur Welt gekommen waren, waren adipös, 5,6 Prozent derer, die durch einen medizinisch notwendigen Kaiserschnitt geholt wurden ebenfalls. Bei den natürlichen Entbindungen waren es zwar mit 4,9 Prozent geringfügig weniger. Doch die Wissenschaftler berücksichtigten, dass eine Menge weiterer Faktoren das Gewicht der Nachkommen beeinflussen wie der BMI der Mutter vor der Schwangerschaft, das Alter der Mutter und deren Erkrankungen wie Diabetes, Bluthochdruck, Rauchen und Präeklampsie. Daher sehen sie in der Methode der Geburt keine Ursache für späteres Übergewicht:

Wir haben keine Beweise gefunden, die einen Zusammenhang zwischen Kaiserschnitt und der Entwicklung von Adipositas belegen. Die Art und Weise der Geburt ist offenbar kein wichtiger Faktor für die Entstehung der globalen Adipositas-Epidemie. Daniel Berglind, Department of Global Public Health am Karolinska Institutet

Damit widerspricht die Studie des Karolinska Instiutet allen bislang veröffentlichten Untersuchungen zum Zusammenhang von Kaiserschnittgeburt und Adipositas. So hatten Forscher der Medicine School of New York 2017 experimentell an Mäusen nachgewiesen, dass nach einem Kaiserschnitt später ein Drittel der Tiere schwerer waren als die Vergleichsgruppe. Die Ergebnisse wurden damals in Science Advances veröffentlicht. Allerdings handelte es sich um eine kleine Stichprobe von 5 Mäusen, an denen ein Kaiserschnitt vorgenommen wurde und eine Kontrollgruppe von 6 Mäusen, die ihre Jungen auf natürlichem Wege zur Welt brachten.

Einer US-Studie mit Daten von 1999 bis 2002 zufolge waren per Kaiserschnitt entbundene Kinder im Alter von drei Jahren mehr als doppelt so häufig adipös als ihre Altersgenossen, die natürlich zur Welt gekommen waren. Eine weitere Untersuchung aus Brasilien, die 2017 veröffentlicht wurde, konnte das jedoch nicht bestätigen.

Keime als Ursache?