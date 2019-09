Katzen gelten gemeinhin als unabhängig – sie haben den Ruf, ihrem Besitzer gegenüber nicht besonders anhänglich zu sein. Eine Studie der US-amerikanischen Oregon State University in Corvallis legt jedoch das Gegenteil nahe: Demnach sollen sich Katzen auf ähnliche Weise an ihre menschlichen Bezugspersonen binden wie kleine Kinder an ihre Eltern.

Insgesamt nahmen 79 junge Katzen im Alter von drei bis acht Monaten und ihre Halter an der Studie teil. Für das Experiment mussten die Besitzer ihre Katzen in einen durch Kameras überwachten Raum mitnehmen. In diesem Raum verbrachten Halter und Tier zunächst zwei Minuten gemeinsam, danach musste der Besitzer den Raum verlassen. Nachdem die Katze weitere zwei Minuten allein in dem Raum verbracht hatte, kehrte ihr Besitzer zurück.