Ob diese haptische Lerntechnik, das so genannte Finger-Tracing (dt: mit dem Finger nachfahren), auch bei abstrakteren Inhalten hilft, das wollten der Bildungsforscher Paul Ginns und seine Kollegen von der University of Sydney herausfinden. In der ersten Studie des Teams lernten 93 Schulkinder der 4. und 5. Klasse im Mathematikunterreicht die Winkelberechnung in Dreiecken. Ein Teil der Kinder wurde aufgefordert, die verschiedenen Winkel im Dreieck mit dem Finger nachzufahren, während sie Erklärungen zuhörten und die Aufgaben gestellt bekamen. Eine weitere Gruppe Kinder bekam die gleiche Aufgabe und sollte sich zusätzlich danach mit geschlossenen Augen das Tracing noch einmal vergegenwärtigen. Die dritte Gruppe diente als Kontrolle und lernte klassisch – ohne Beteiligung der Hände oder Finger. Nach der Übungsphase wurden alle Schulkinder mit standardisierten Aufgaben auf ihren Lernerfolg hin getestet. Außerdem beobachteten Lehrer und Forschende schon während des Lernens, wie schnell die Kinder Fortschritte machten.