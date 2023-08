In der Studie spülten gesunde Menschen eine Kochsalzlösung in ihrem Mund. Die Wissenschaftler von der kanadischen Universität Mount Royal stellten dann eine Korrelation zwischen hohen Werten von weißen Blutkörperchen in der Probe und einer Beeinträchtigung der sogenannten flussvermittelten Vasodilatation fest, einem Frühindikator für eine schlechte Arteriengesundheit. "Selbst bei jungen, gesunden Erwachsenen kann eine geringe orale Entzündungsbelastung Auswirkungen auf die kardiovaskuläre Gesundheit haben - eine der häufigsten Todesursachen in Nordamerika", sagt Trevor King, einer der Autoren der Studie, die im Journal "Frontiers in Oral Health" veröffentlicht wurde.