Zum einen untersuchten die Forscher die Rolle von Schuldenbremsen - also rechtliche Vorgaben, die verhindern, dass Schulden an die nächste Generation weiter gegeben werden - und zum anderen, welche Rolle die Verbindungen zwischen den Generationen spielen. In allen Experimenten entschieden die Probanden fast immer zum eigenen Vorteil - und zwar bewusst, wie die Forscher herausfanden: Die Folgen für die nachkommenden Generationen wurden wissentlich in Kauf genommen. Außerdem fanden die Forscher Anzeichen dafür, dass alternde Gesellschaften das Problem verschärfen, da ältere Menschen eher dazu neigen, verstärkt Schulden zu machen.