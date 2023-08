Depressionen als golbale Volkskrankheit Weltweit sind laut der Weltgesundheitsorganisation WHO etwa 322 Millionen Menschen von Depressionen betroffen. Allein in Deutschland sollen über vier Millionen Menschen dazu gehören. In den USA zählen sie zu den häufigsten psychischen Störungen. Als schwere Depression zählt gedrückte Stimmung oder Verlust des Interesses (oder der Freude) an alltäglichen Aktivitäten in einem Zeitraum von mindestens zwei Wochen.