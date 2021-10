Und die zweite Karte zeigt, wie teuer diese Art der Energiegewinnung in verschiedenen Regionen der Welt wäre. In China und Indien wäre so ein Ziel demnach am preiswertesten zu erreichen. In Europa hätte Spanien die geringsten Energiekosten.

Die geografische Verteilung der in der Studie ermittelten Energiekosten bei Solardach-Energie-Ausbau (in US-Dollar pro Megawattstunde). Wichtige Länder sind einzeln hervorgehoben. Die Kosten sind farblich in 14 Bereiche unterteilt. Bildrechte: Siddharth Joshi, Shivika Mittal, Paul Holloway, Priyadarshi Ramprasad Shukla, Brian Ó Gallachóir & James Glynn