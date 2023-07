Wissen-News Psychologie-Experiment: Menschen können durch Aufforderung dazu gebracht werden, einen Käfer zu töten

In einem Psychologie-Experiment konnten die Versuchspersonen dazu gebracht werden, einen Käfer auf Aufforderung vermeintlich zu schreddern. Die Ergebnisse knüpfen an das Milgram-Experiment aus den 1960er Jahren an, zeigen aber auch einen spannenden Unterschied: Während die Menschen im Originalexperiment wenig Verantwortung für das Befolgen der Aufforderung empfanden, gaben die Testpersonen in der aktuellen Studie an, sich für den Tod des Käfers verantwortlich zu fühlen.