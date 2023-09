Die jetzt veröffentlichen Daten geben Forschenden erstmals die Möglichkeit, tiefe Erkenntnisse aus der Chang’e 4 Mission zu gewinnen. Demnach ist die oberste Schicht rund zwölf Meter dick und besteht aus Regolith, also Mondsand und -staub, der so fein ist, dass er seinerzeit sogar in die Raumanzüge der Apollo-Astronauten rieselte. Die zweite dicke Staubschicht besteht aus einer 24 Meter tiefen Mischschicht aus gröberem Material, in dem Gesteinsbrocken eingebettet sind. Die dritte und dickste Schicht befindet sich im Tiefenbereich zwischen 24 und 40 Metern und ist aus mehreren Schichten aufgebaut, die abwechselnd aus groben und feinen Materialien bestehen.