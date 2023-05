Nach einigem Hin und her hat sich das Wetter entschlossen, dieses Wochenende seine sonnige Seite öfter zu zeigen. Und damit spielt es allen Vogelfreunden in die Karten. Selbige sind nämlich zu Tausenden unterwegs, um der Vogelwelt aufs Gefieder zu schauen. Es ist Stunde der Gartenvögel. Die Aktion des Naturschutzbunds Nabu hat sich in den letzten 19 Jahren zu einem echten Massen-Event gemausert. Fast 67.000 Menschen haben im vergangenen Jahr an der Zählung teilgenommen. 1,5 Millionen Vögel haben sie dabei in 44.000 Gärten und Parks entdeckt. Das entspricht 32,2 Vögeln pro Garten oder Park.