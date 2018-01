Neben geringem Winter-Zuzug aus Skandinavien und Osteuropa und regional schlechtem Bruterfolg im Frühjahr dürfte das "Mastjahr“ in den Wäldern eine Rolle gespielt haben. Es gab massenhaft Bucheckern und andere Waldfrüchte, so dass viele Vögel es nicht nötig hatten, in die Gärten zu kommen. Aktuell sieht es laut NABU aber genau umgekehrt aus: An den Waldbäumen muss man die Früchte in den meisten Regionen geradezu suchen. Werden also die Waldvögel in die Gärten zurückkehren?