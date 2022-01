Nach NABU-Angaben handelt es sich bei der "Stunde Wintervögel" um Deutschlands größte wissenschaftliche Mitmachaktion. "Die dabei gesammelten Daten sind für den Vogelschutz äußerst wertvoll, weil sie Aufschluss über den Zustand der heimischen Vogelwelt in unseren Siedlungen geben", sagte NABU-Bundesgeschäftsführer Leif Miller. Forscher der Uni Halle und des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) Halle-Jena-Leipzig sind dabei allerdings skeptisch. Sie haben in einer Studie gezeigt, dass es einen gewissen "Standort-Bias" gibt, also die Verzerrung, die entsteht, wenn Daten über Artenvielfalt an Orten erhoben werden, die nicht den Normalzustand repräsentieren.