Ylenia, Zeynep und dann Antonia – bei der Namensgebung über Deutschland hinwegziehender Stürme haben Meteorologen vergangene Woche wieder den Anfang des Alphabets erreicht und das in nur wenigen Tagen. Ein Sturm jagt den nächsten und auch in der neuen Woche bleibt es ziemlich windig. Den Vorteil davon haben die Betreiber von Windkraftanlagen: Für sie ist der aktuelle Februar ein regelrechter Rekordmonat.

Am Freitag gab der Energiekonzern Eon auf Basis von Daten der Bundesnetzagentur den Spitzenwert vom Mittwochabend bekannt: Während des Sturms Ylenia hatten deutsche Windräder an Land und auf See bis zu 47,12 Gigawatt produziert. Das entspricht der Leistung von rund 33 mittelgroßen Atomreaktoren (beispielsweise Neckarwestheim 2). Allein bis zum 17. Februar hatten die Windräder in diesem Monat 28.000 Gigawattstunden Strom produziert. Das sind rund 10.000 mehr als im gleichen Zeitraum vor einem Jahr.