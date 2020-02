Extraterrestrische Intelligenz Alien-Jagd am Heim-PC

Wissenschaftler haben den nach eigenen Angaben größten Lauschangriff auf die Milchstraße unternommen, den es bislang gab. "Breakthrough Listen" heißt die privat finanzierte Forschungsinitiative, die jetzt fast zwei Petabyte Beobachtungsdaten veröffentlicht hat. Das haben Forscher der Universität von Kalifornien in Berkeley berichtet, die an der Suche nach extraterrestrischer Intelligenz, kurz SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence), beteiligt sind.

Zwei Petabyte Daten

Zwei Petabyte entsprechen etwa einer Billion Seiten Text. Das ist eine unvorstellbare Menge an Daten. Diese gigantische Datenmenge, die größtenteils von dem Parkes-Radioteleskop in Australien und vom Green-Bank-Radioteleskop in den USA stammen, muss allerdings erst noch komplett analysiert werden. Das Green-Bank-Radioteleskop in West Virginia. Bildrechte: imago images / imagebroker

Suche nach unentdecktem Kontaktversuch