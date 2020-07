Über dem Südatlantik gibt es ein Gebiet, in dem es immer wieder zu technischen Fehlfunktionen an Satelliten und Raumfahrzeugen kommt. Auslöser dieser Störungen sind energiereiche Teilchen aus dem Weltraum, wie etwa die berühmten Sonnenstürme . Normalerweise sorgt die mehrere hundert bis mehrere tausend Kilometer starke Magnetosphäre der Erde dafür, dass diese geladenen Partikel abgeblockt werden. In einem größeren Gebiet über dem Südatlantik ist das jedoch nur bedingt der Fall. Der Strahlungsgürtel der Erde liegt hier viel enger an als anderswo. Grund ist eine erhebliche Verringerung des dortigen Erdmagnetfeldes im Vergleich zu anderen Gebieten in ähnlichen geographischen Breiten.

In der Wissenschaft ist das im Südatlantik liegende Gebiet mit dem reduzierten Schutz vor schädlicher Weltraumstrahlung als Südatlantische Anomalie (engl. South atlantic anomaly) bekannt. Schon lange wird darüber diskutiert, was die Ursachen für dafür sein könnten. Weit verbreitet ist die Auffassung, wonach das geschwächte Magnetfeld im Südatlantik ein Anzeichen für eine Schwächung des gesamten Erdmagnetfeldes und eine bevorstehende Polumkehr sein könnte. Das hieße: Der Nordpol würde dann zum Südpol und umgekehrt.

Für ihre in den Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlichten Studie analysierten die britischen Forscherinnen und Forscher Vulkangesteine der Insel St. Helena im Südatlantik. Die Proben entstammten insgesamt 34 Ausbrüchen, die vor acht bis elf Millionen Jahren stattfanden. Die geomagnetischen Eintragungen der Gesteinsproben zeigten dabei an, dass die Richtung des Magnetfeldes damals oft weit vom Nordpol weg zeigte, so wie es heute auch der Fall ist.