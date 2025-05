Dass soll die Expedition, die am 19. Mai bereits gestartet ist, nun ändern. Mit einer speziellen Plattform, dem Hubschiff L/B Robert, das für diese Expedition mit einer kleinen Bohranlage ausgestattet ist, werden die Sedimente unter dem Meeresboden an bis zu drei Stellen des Neuengland-Schelfs vor der Küste von Massachusetts, USA, erforscht. Sedimentkerne und Wasserproben werden bis zu einer maximalen Tiefe von 550 Metern unter dem Meeresboden entnommen und von Forschenden verschiedener Disziplinen aus der gesamten internationalen Wissenschaftsgemeinschaft untersucht. Am MARUM hat das das ECORD Science Operator-Team die Expedition über Jahre mit vorbereitet und ist nun mit mobilen Container-Laboren auf See und später in Bremen beteiligt.