Ähnlich wie auch verschiedene andere Projekte von anderen Biotechnologie-Unternehmen richtet sich auch "Sotrovimab" gegen solche Stellen am Sars-Coronavirus-2, die es mit vielen anderen Viren seiner Familie gemeinsam hat und die sich im Lauf der Evolution kaum verändert haben. Die Forscher gehen davon aus, dass Mutationen an diesen Stellen für das Virus erhebliche Einbußen seiner Fitness bedeuten würden. Es könnte also stark an Infektiosität verlieren.

Solche Antikörper seien in der Natur sehr selten, könnten aber ein extrem vielversprechender Ansatz in der Forschung sein, heißt es in "nature biotechnology" weiter. Der jetzt zugelassene Antikörper hat sein Vorbild in einer 2013 entnommenen Blutprobe eines Patienten, der 2002 eine Infektion mit Sars-1 überlebt hatte. Die Forscher haben die herstellenden B-Zellen des Spenders genetisch optimiert. In klinischen Versuchen wurde eine 85-prozentige Reduktion des Risikos schwerer Verläufe erreicht und in Versuchen in Zellkulturen alle aktuell als besorgniserregend klassifizierte Virusvarianten neutralisiert.