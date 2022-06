Der Modellierungsansatz des Teams um Patricia Gregg hatte bereits Aufmerksamkeit erregt, weil er den unerwarteten Ausbruch des Okmok-Vulkans in Alaska im Jahr 2008 erfolgreich rekonstruiert hatte. Nun stand der erste konkrete Anwendungsfall für die Zukunft an. Und zwar einer mit perfekten Bedingungen für ein Überwachungssystem, weil es sich bei Sierra Negra laut Patricia Gregg um einen "wohlerzogenen" Vulkan handele, der immer brav ankündigt, wenn er etwas vorhat – in Form von Erdbewegungen, Gasfreisetzung und erhöhter seismischer Aktivität. "Diese Merkmale machten den Sierra Negra zu einem großartigen Testobjekt für unser verbessertes Modell", so Gregg.