Was gedeiht in Zukunft noch auf unseren Feldern? Trockenheit und Dürre machen der Landwirtschaft zu schaffen, in Sachsen-Anhalt ist das besonders zu spüren. Das Projekt "Zukunftsspeisen" arbeitet deshalb auf verschiedenen Ebenen daran, wie in dem Bundesland nährstoffreiche und klimaresistente Lebensmittel angebaut, vermarktet und das Wissen darüber verbreitet werden können. Motto: "Superfood aus Sachsen-Anhalt".

Wie kann man solchen Böden fruchtbarer machen und vielleicht so anbauen, dass der Wind die Erde nicht abträgt oder weniger von der Sonne ausgetrocknet wird? Bildrechte: IMAGO / Christian Schroedter Agrarwissenschaftlerin Urte Grauwinkel ist Teil des Teams und befasst sich mit Fachkollegen, Ernährungswissenschaftlern und Landwirten mit neuen Anbaumethoden. Das Projekt erstreckt sich über einen Zeitraum von vier Jahren noch bis 2023 und testet neue Anbausysteme für sehr sandige Böden beispielsweise, wie es sie in der Magdeburger Börde gibt. Oder sie arbeiten daran, die Bodenfruchtbarkeit trotz Hitze und Trockenheit zu erhöhen. Das Team experimentiert mit neuen und alten Kulturpflanzen und erarbeitet komplette Nutzungskreisläufe, die vom Feld in den Handel und bis auf den Teller bei uns zuhause reichen. Ein Koch zeigt in Workshops, wie neue und alte Nutzpflanzen in unseren Koch- und Ernährungsalltag eingebunden werden können.

Gesucht: Getreide, das fit ist für die trocken-heiße Zukunft

Amaranth: roh als Körner oder aufgepoppt, es gibt viele Anwendungsmöglichjeiten. Bildrechte: MDR/Estha Taddigs In dem Projekt wird also auf verschiedenen Ebenen angesetzt. Das fängt an auf dem Feld, wenn getestet wird, wie man Flächen so gestaltet, dass sie nicht der prallen Sonne ausgesetzt sind. Und wie der Wind gebremst werden kann, damit der Boden nicht abgetragen wird. Aber es wird auch mit Getreidearten aus der Region experimentiert, bei denen an alte Traditionen angeknüpft wird. Urte Grauwinkel erinnert an eine Art, die man noch vom Märchen kennt, den ewig quillenden "süßen Brei" der Gebrüder Grimm aus der Mitte des 19. Jahrhunderts: die Hirse. "Aber wir probieren auch neue Sachen aus, Quinoa, Kichererbsen, Hülsenfrüchte und in einem 400 Quadratmeter großen Zukunftsgarten wird getestet, ob hier Getreide aus Trockenregionen der Welt gedeihen, wie Amaranth oder Trockenreis", sagt die Agrarwissenschaftlerin.

Wie sich unsere Essgewohnheiten woanders für Hunger sorgen