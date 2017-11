Diesen haben wir weiterentwickelt, so dass seine Fähigkeit zu kleben erst durch Lichtbestrahlung gezielt aktiviert wird. Da der lichtaktivierbare Baustein in der Natur nicht vorkommt, haben wir ein neues Enzym entwickelt, mit dem wir in der Lage sind den entscheidenden Baustein in das muschelbasierte Eiweiß einzubauen.

So kann der fertige Klebstoff flüssig aufgetragen werden, beginnt aber erst dann zu kleben, wenn er mithilfe von Licht angeschaltet wird. Die Forscher stellen den Superleim in Darmbakterien her, die sie umprogrammieren. Die sind wie kleine Chemiefabriken. "Das Darmbakterium Escherichia Coli ist das Arbeitspferd der Biotechnologie. Man kann damit eine Vielzahl verschiedener Proteine herstellen bis hin zu biologischen Arzneimitteln", erklärt Budisa. "Dabei ist es einfach zu handhaben, da es schnell und in billigen Nährmedien wächst."



Bisher haben sie den Superklebstoff zwar nur in kleinen Mengen im Reagenzglas hergestellt, sagt der Chemie-Professor. Doch das Verfahren lasse sich recht schnell auf große Bioreaktoren übertragen. Daran arbeite das Team gerade intensiv mit Experten. Denn in der Medizin würden dringend biokompatible Klebstoffe benötigt – also solche, die gut verträglich für den Organismus sind.