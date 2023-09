Der Pangea Ultima genannte Kontinent würde einen großen Kontinentaleffekt nach sich ziehen. Dieser Effekt, in Kombination mit der Sonnenintensität und dem CO2-Gehalt in der Atmosphäre, bedeute einen "dreifachen Hitzeschlag für den Planeten". Zur Schätzung des künftigen CO2-Gehalts verwendete das Team Modelle der tektonischen Plattenbewegung, der Ozeanchemie und der Biologie. In der lebensfeindlichen Umgebung könnten verbreitete Temperaturen von vierzig bis fünfzig Grad und größere tägliche Extreme herrschen. Nahrungs- und Wasserquellen wären nicht mehr vorhanden, nur acht bis 16 Prozent der Landfläche blieben für Säugetiere bewohnbar.

Säugetiere haben sich im Zuge der Evolution an tiefere Temperaturen angepasst, jedoch nicht an höhere. Ab einer gewissen Kombination aus Luftfeuchtigkeit und Temperatur kann Schweiß den Körper nicht mehr kühlen. Die Forschenden wiesen darauf hin, dass unser Planet zwar in 250 Millionen Jahren für uns nahezu unbewohnbar wäre, bis dahin aber der Erde als Lebensraum nichts im Wege stünde. Es sei deshalb von entscheidender Bedeutung, so bald wie möglich Netto-Null-Emissionen zu erreichen, um den menschengemachten Klimawandel abzuschwächen.