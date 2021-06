Test in der Schweiz Superlaser als Blitzableiter – Forscher hoffen auf Gewittersommer

Hauptinhalt

Die Idee klingt nach Science-Fiction, aber sie soll einmal sensible Einrichtungen wie Atomkraftwerke oder Flughäfen schützen. Schweizer Forscher wollen im Rahmen eines europäischen Forschungsprojekts mit Hilfe eines in Deutschland entwickelten Superlasers Blitzeinschläge verhindern. Gerade werden per Hubschrauber die letzten Komponenten des futuristischen Blitzableiters auf den 2.500 Meter hohen Berg Säntis gebracht. MDR Reporter Dietrich Karl Mäurer berichtet.