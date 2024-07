Mit 357.614 Kilometern war der Pink Moon am 27. April schon ganz schön nah an uns dran. Beim Blumenmond am Mittwoch werden es aber noch mal 150 Kilometer weniger: Gerade mal 357.462 Kilometer beträgt dann die Entfernung zur Erde.

14 Prozent mehr Mond

Trotzdem, bei Entfernungen über 350.000 Kilometern wirkt das alles wie Peanuts. Sieht man den Unterschied da überhaupt? Aber ja doch! Etwa 14 Prozent größer wird der Vollmond erscheinen. Diesen Unterschied können Sie sich so vorstellen, wie den zwischen einer Ein- und Zwei-Euro-Münze.

⏰🌧️ Zeit, Richtung und Wetter: So können Sie den Supervollmond am 26.5. sehen Am Mittwochmorgen hat der Mond seine geringste Entfernung zur Erde. Dann ist aber nicht Vollmond. Der Unterschied zum Abend ist jedoch gering. Gegen 21:30 Uhr ist Mondaufgang. Ab dann können Sie, zunächst mit Blick Richtung Osten, den Supermond bestaunen.



Nach Vorhersagen des Deutschen Wetterdienst könnte das auch vielerorts in Mitteldeutschland klappen: Dazu zählen große Teile Sachsens, Thüringens sowie der Süden und Osten Sachsen-Anhalts, wo zumindest zeitweise freie Sicht auf den Himmel besteht. Gut sieht es auch in Nordhessen, dem Rheinland sowie Teilen Bayerns, Brandenburgs und Mecklenburg-Vorpommerns aus. Im sonstigen Norden und Südwesten des Landes gibt's hingegen Wolken und Regen.

Außerdem wird der Mond heller wirken, schließlich ist die wahrnehmbare Reflexionsfläche des Sonnenlichts größer. Durch die geringere Entfernung zur Erde kann sich der Supermond auch bei Ebbe und Flut deutlich bemerkbar machen: Stichwort Springflut (die hat zuletzt im März dabei geholfen, das Containerschiff Ever Given im Suezkanal zu befreien). Wie groß wir den Mond tatsächlich wahrnehmen, hat aber noch andere Ursachen. Ein verbreitetes Phänomen ist z.B. die Mondtäuschung, die einen sehr groß erscheinenden Mond in der Nähe des Horizonts beschreibt.

Super-Blutmond durch Mondfinsternis in Teilen der Welt

Im Übrigen: der Mond zeigt sich am 26. Mai nicht nur in voller Pracht, sondern versteckt sich für einige Teile der Erde ein bisschen im Schatten unseres Planeten: In ganz Australien sowie Teilen von Südostasien und einem Teil von Nord-, Mittel- und Südamerika gibt's gleichzeitig mit dem Supermond eine totale Mondfinsternis. Das Ergebnis: Ein Super-Blutmond.

Einen nicht ganz so hellen Mond, den wünschen sich vermutlich auch hierzulande einige, denen der Erdtrabant schlaflose Nächte bereitet. Die sind aber nicht unbedingt auf das Licht zurückzuführen, sondern könnten auch andere Ursachen haben, wie aktuelle Forschung zeigt. Zumindest am 10. Juni gibt es in Deutschland statt einer Mondfinsternis eine partielle (ringförmige) Sonnenfinsternis zu bestaunen, zumindest sofern das Wetter mitspielt. Und die ist ja sowieso ein bisschen cooler. Zwei Wochen später, am 24. Juni, ist wieder Supermond. Allerdings mit deutlich mehr Abstand zu unserem Planeten und demnach nur nach erweiterter Definition. Und auch zum letzten Mal für dieses Jahr – versprochen!

flo