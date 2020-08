Supernova Explodierender Stern könnte Massensterben auf der Erde ausgelöst haben

Aktuelle Daten zeigen, dass während des Ereignisses die Ozonschicht schwer beschädigt wurde. Ein Team um Brian Fields und Adrian Mellott schreibt nun in der Fachzeitschrift PNAS, dass eine nahe Supernova die mögliche Ursache gewesen sein könnte. Sie vermuten, die Explosion des Kerns eines massiven Sterns in etwa 10 Parsecs Entfernung (entspricht in etwa 32,6 Lichtjahre) könnte massive Strahlung in Richtung Erde geschickt haben, die hier das schützende Ozon zerstörte und die Strahlungswerte auf der Oberfläche stark ansteigen ließ.