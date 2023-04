Diese extrem niedrigen Temperaturen, auf die das Supraleiter-Material heruntergekühlt werden muss, machen den Aufbau eines hypereffizienten Stromnetzes oder eines Hochgeschwindigkeits-Schienennetzes sehr teuer. Deshalb hat sich diese Technologie auch noch nicht durchgesetzt. Doch im Zuge der Energiewende könnte sich das ändern. Denn die Kosten relativieren sich, wenn ein Supraleiter-Netzwerk mehrere Aufgaben gleichzeitig erfüllen könnte, meint das Forschungsteam. Sie präsentieren in ihrem Machbarkeitsnachweis – einem sogenannten Proof of Concept – eine supraleitende Autobahn, die diese drei Aufgaben vereinen könnte: Fahrzeuge, Strom und Wasserstoff gleichzeitig zu transportieren.

Das Konzept sieht nämlich vor, die notwendigen Supraleiter unter der Fahrbahn mit einer Pipeline zu kühlen, durch die flüssiger Wasserstoff geleitet wird. Auch der muss ja quer durchs Land transportiert werden, denn er gilt als vielversprechende, saubere Brennstoffquelle, die für die Energiewende gebraucht wird. Doch auch hier gibt es ein Problem: Wasserstoff ist bei Raumtemperatur ein Gas. Und wenn man dieses Gas transportieren und lagern will, muss es in Drucktanks, die nicht ganz ungefährlich sind. Oder aber, man ändert den Aggregatzustand des Wasserstoffs: Ab einer Temperatur von minus 253 Grad Celsius wird er flüssig. Auch das Herunterkühlen auf diese kryogenen Temperaturen ist teuer. Doch im Konzept der Forschenden gleichen sich die Kosten für die Kühlung des Supraleiters und für den Wasserstoff-Transport aus.

In der Schwebe über der Magnet-Schiene: Der Transrapid in Shanghai fährt dank Supraleiter. Bildrechte: IMAGO / Zoonar

Damit das klappt, schlägt das Forschungsteam vor, die bisher übliche Anordnung von Magnetschwebebahnkonstruktionen auf den Kopf zu stellen. Bisher ist es bei den meisten solcher Technologien so, dass sich der Supraleiter im Fahrzeug befindet, das über einer Magnetschiene sitzt. So ist es zum Beispiel auch beim Transrapid, der sich in Deutschland zwar nie durchgesetzt hat, aber im chinesischen Shanghai erfolgreich betrieben wird. Für ihr Autobahn-Konzept verlegt das Forschungsteam den Supraleiter nun in die Straße und will die Fahrzeuge mit den Magneten ausstatten.