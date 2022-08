Mit Hilfe dieses an der Universität entwickelten Geräts, das den deutsch klingenden Namen "Gesundheit-II" trägt, maßen die Wissenschaftler die Viruslast in kleinen Luftpartikeln, Fachbegriff Aerosole. Das Laborgerät konnte dabei grobe und feine Aerosole unterscheiden. Letztere maßen im Durchmesser fünf Mikrometer oder weniger. Das ist klein genug, dass die Partikel lange in der Luft stehen können, ohne zu Boden zu fallen und außerdem klein genug, um viele Arten von Stoff, etwa bei Kleidung oder manche Masken zu durchdringen.

Die Tests zeigten, dass die Menge der ausgeatmeten Viren im Verlauf der Virusevolution deutlich zugenommen hatte. Besonders interessant an dieser Stelle: Bei den mit Delta und Omikron infizierten Testpersonen fanden sich in den feinen Aerosolen bis zu fünf Mal mehr Viren als in den groben Partikeln. Die Person, die mit Abstand am meisten Viren ausatmete, war mit Omikron infiziert gewesen. Sie hustete etwa 1.000 mal so viel virale RNA in den Trichter, wie andere Testpersonen vor ihr. Allerdings war bei ihr der Husten auch am stärksten ausgeprägt.