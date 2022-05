In Dresden startet eine Studie mit einem neuen Verfahren zur Diagnostik und zum Monitoring von Menschen mit Multipler Sklerose, kurz MS: mit einer Sprachdiagnose per App. Das Verfahren soll mit MS-Patientinnen und -Patienten sowie einer Kontrollgruppe nicht erkrankter Personen getestet werden. Dass per Sprachanalyse MS-typische Symptome wie Müdigkeit, Denken und Depression erkannt werden können, ist zum Beispiel aus der Alzheimer-Demenz bereits gut belegt. Spezialist Tjalff Ziemssen, Leiter des Multiple-Sklerose-Zentrums in Dresden, hofft, dass sich das Prinzip auch in den MS-Bereich übertragen lässt. Bislang sind nämlich viele Tests für eine MS-Diagnose nötig, weil die Krankheit so viele verschiedene Symptome hat, wie zum Beispiel Müdigkeit und Depression. Deren Erfassung geht bisher aber nur über den Selbstbericht der Erkrankten, also kein wirklich objektives Verfahren. Die Sprachanalyse könne die bisherigen Verfahren objektiv ergänzen, meint Ziemssen.