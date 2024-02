Was ist Syphilis? Die Syphilis ist eine bakterielle, durch die Spirochätenart Treponema pallidum verursachte Erkrankung. Sie kommt nur beim Menschen vor und wird entweder sexuell oder durch Blut oder "intrauterin" (also innerhalb der Gebärmutter) von der Mutter auf das noch ungeborene Kind übertragen. Syphilis kann mit Antibiotika behandelt und geheilt werden. Wiederholte Infektionen sind allerdings möglich.



Typischerweise verläuft die Syphilis in drei Stadien: Der sogenannte Primäraffekt (ein meist schmerzloses Geschwür an der Eintrittsstelle) bildet sich wenige Tage bis Wochen nach der Infektion. Im Sekundärstadium macht sich die Erkrankung durch Allgemeinsymptome und Hauterscheinungen bemerkbar. Und im Tertiärstadium (Jahre nach der Erstinfektion) kann es zur Schädigung des zentralen Nervensystems und der Blutgefäße kommen. Quelle: RKI