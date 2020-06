Aber es gibt noch einen weiteren Grund: Diese Cytotoxischen Zellen – so heißen sie heutzutage eigentlich richtig – können helfen, den Krankheitsverlauf einer Covid-19-Erkrankungen frühzeitig vorherzusagen. Das hat ein Forschungsteam aus dem chinesischen Wuhan an vierzig Patienten herausgefunden; Kollegen aus Essen konnten die Ergebnisse an deutschen Patienten bestätigen. Für die Vorhersage wird die Konzentration von zwei Abwehrzellen im Blut gemessen. Zum einen eben die der T-Killerzellen: "Wenn die Patienten nur wenige von diesen Zellen haben, haben sie ein hohes Risiko, schwere Symptome wie etwa eine Lungenentzündung oder Gerinnungsstörungen zu entwickeln", erklärt Ulf Dittmar, Virologe am Uniklinikum in Essen und Vizepräsident der Gesellschaft für Virologie der Deutschen Presseagentur. Ein weiteres Indiz, zum anderen, sind Neutrophile genannte Immunzellen, die eigentlich Bakterien abwehren sollen – aber auch T-Zellen in ihrer Funktion unterdrücken können. In Blutproben, in denen viele Neutrophile zu finden waren, kamen demnach nur wenige T-Zellen vor.